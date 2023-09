3. Liga: MSV Duisburg – SC Verl, 2:3 (2:1)

Joshua Bitter traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Zebras (9.). Mit dem rechten Fuß baute Sebastian Mai den Vorsprung der Gastgeber in der 13. Minute aus. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Lars Lokotsch das 1:2 für den SC Verl (45.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den Duisburg für sich beanspruchte. Maël Corboz schockte den MSV Duisburg und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Verl (56./93.). In der 65. Minute stellten die Zebras personell um: Per Doppelwechsel kamen Hamza Anhari und Jonas Michelbrink auf den Platz und ersetzten Niclas Stierlin und Alexander Esswein. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Luca Jürgensen stand der Auswärtsdreier für den SC Verl. Man hatte sich gegen Duisburg durchgesetzt.