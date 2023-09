3. Liga: SC Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim, 1:3 (0:1)

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Fridolin Wagner den Führungstreffer für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Mannheim, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Pascal Sohm versenkte die Kugel zum 2:0 (54.). Münster stellte in der 55. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Thorben Deters, Darius Ghindovean und Joel Grodowski für Deters, Yassine Bouchama und Gerrit Wegkamp auf den Platz. Durch einen von Grodowski verwandelten Elfmeter gelang den Gastgebern in der 57. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Wenig später kamen Samuel Abifade und Charles-Jesaja Herrmann per Doppelwechsel für Minos Gouras und Sohm auf Seiten des SV Waldhof Mannheim ins Match (62.). Mit dem rechten Fuß besorgte Herrmann in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Waldhof (77.). Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Christian Ballweg gewann Mannheim gegen SC Preußen Münster.