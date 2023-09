3. Liga: SC Preußen Münster – VfB Lübeck (Samstag, 14:00 Uhr)

VfB Lübeck will im Spiel bei SC Preußen Münster nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Letzte Woche gewann SC Preußen Münster gegen den SV Sandhausen mit 2:0. Somit nimmt Münster mit sieben Punkten den 15. Tabellenplatz ein. Am letzten Spieltag nahm Lübeck gegen SG Dynamo Dresden die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin.