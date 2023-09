3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue, 2:1 (1:0)

Das erste Tor des Spiels ging an die Gastgeber. Allerdings gelang dies nur mithilfe des FC Erzgebirge Aue, denn Unglücksrabe Niko Vukančić beförderte den Ball ins eigene Netz (8.). Aue glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Harm Osmers beide Teams mit der knappen Führung für SG Dynamo Dresden in die Kabinen. Der FC Erzgebirge Aue stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Steffen Meuer, Linus Rosenlöcher und Sean Seitz für Omar Sijarić, Kilian Jakob und Marvin Stefaniak auf den Platz. Wenig später kamen Tom Berger und Dennis Borkowski per Doppelwechsel für Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke auf Seiten von Dynamo Dresden ins Match (75.). Borkowski versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für den Tabellenführer (84.). Numerisch ins Hintertreffen geriet Dresden in der 88. Minute, als Berger mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. In der Nachspielzeit (93.) gelang Marcel Bär der Anschlusstreffer für Aue. Letzten Endes ging SG Dynamo Dresden im Duell mit dem FC Erzgebirge Aue als Sieger hervor.