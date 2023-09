3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue (Sonntag, 19:30 Uhr)

SG Dynamo Dresden will die Erfolgsserie von vier Siegen gegen Aue ausbauen. Am Samstag wies Dynamo Dresden VfB Lübeck mit 1:0 in die Schranken. Letzte Woche gewann Aue gegen Hallescher FC mit 3:1. Somit belegt der FC Erzgebirge Aue mit 14 Punkten den zweiten Tabellenplatz.

An Dresden gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst dreimal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 3. Liga. Mit vier Siegen in Folge ist das Heimteam so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

In den letzten fünf Spielen ließ sich der FC Erzgebirge Aue selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mut machen dürfte beiden Mannschaften ein Blick auf die Statistik: Der Gast befindet sich auf einem guten zweiten Platz in der Auswärts-, SG Dynamo Dresden auf einem ebenso guten ersten Platz in der Heimtabelle. Aue liegt Dynamo Dresden dicht auf den Fersen und könnte den Spitzenreiter bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Nur einmal gab sich Dresden bisher geschlagen.