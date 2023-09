3. Liga: SG Dynamo Dresden – FC Ingolstadt 04, 2:0 (0:0)

Bei SG Dynamo Dresden holte sich der FC Ingolstadt 04 eine 0:2-Schlappe ab. Pflichtgemäß strich Dynamo Dresden gegen den FCI drei Zähler ein.

Lukas Fröde erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 41. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Wenig später kamen Jakob Lemmer und Panagiotis Vlachodimos per Doppelwechsel für Dennis Borkowski und Tom Zimmerschied auf Seiten von Dresden ins Match (59.). 28.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Spitzenreiter schlägt – bejubelten in der 62. Minute den Treffer von Vlachodimos zum 1:0. Beim Heimteam kam Manuel Schäffler für Stefan Kutschke ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Schäffler versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für SG Dynamo Dresden (90.). Am Ende stand Dynamo Dresden als Sieger da und behielt mit dem 2:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

Dresden konnte sich gegen Ingolstadt auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An der Abwehr von SG Dynamo Dresden ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst drei Gegentreffer musste Dynamo Dresden bislang hinnehmen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Dynamo Dresden. Dresden ist seit drei Spielen unbezwungen.

Beim FC Ingolstadt 04 präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für den FCI wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangiert Ingolstadt nur noch auf Platz 15. Der FC Ingolstadt 04 musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FCI insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ingolstadt verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.