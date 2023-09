3. Liga: Siegloses Duisburg stellt Trainer Ziegner frei

Der MSV Duisburg hat auf den schwachen Saisonstart in der 3. Fußball-Liga reagiert und Trainer Torsten Ziegner freigestellt. Das teilte der frühere Bundesligist am Samstagvormittag nach dem bitteren 2:3 (2:1) gegen den SC Verl mit. Ziegner hatte die „Zebras“ in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt, der Auftakt in die neue Spielzeit misslang mit drei Remis und drei Niederlagen jedoch.