3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Ingolstadt 04, 1:4 (0:1)

Durch ein 4:1 holte sich der FC Ingolstadt 04 drei Punkte bei der Reserve des Sport-Club Freiburg. Der FCI erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Jannik Mause brachte den Sport-Club in der 17. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause wusste Ingolstadt eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Halbzeit nahm Freiburg II gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Franci Bouebari und Pascal Fallmann für Joel Bichsel und Alexander Lungwitz auf dem Platz. Mause schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (62.). In der 64. Minute legte Deichmann mit dem linken Fuß zum 3:0 zugunsten des FC Ingolstadt 04 nach. Benjamin Kanurić versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 4:0 für die Gäste (67.). Ryan Johansson erzielte in der 69. Minute den Ehrentreffer für den Sport-Club Freiburg II. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 79. Minute, als Lukáš Ambros vom Gastgeber mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Leonidas Exuzidis gewann der FCI gegen den Sport-Club.

Freiburg II hat fünf Zähler auf dem Konto und steht auf Rang 19. Im Angriff des Sport-Club Freiburg II herrscht Flaute. Erst sechsmal brachte der Sport-Club den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Freiburg II alles andere als positiv. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Sport-Club Freiburg II noch Luft nach oben.

Ingolstadt machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des FC Ingolstadt 04 stets gesorgt, mehr Tore als der FCI (13) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat Ingolstadt derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte der FC Ingolstadt 04 insgesamt nur sieben Zähler.