3. Liga: SpVgg Unterhaching – DSC Arminia Bielefeld, 1:2 (0:1)

Kaito Mizuta brachte Unterhaching in der 28. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Die Pausenführung der Arminia fiel knapp aus. Mit einem Wechsel – Patrick Hobsch kam für Aaron Keller – startete Haching in Durchgang zwei. In der 62. Minute stellte Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Aygün Yildirim und Leandro Putaro auf den Platz und ersetzten Nicklas Shipnoski und Noah Sarenren Bazee. Manuel Stiefler, der von der Bank für Maurice Krattenmacher kam, sollte für neue Impulse bei SpVgg Unterhaching sorgen (66.). Stiefler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für die Gastgeber ein (67.). Putaro wurde zum Helden des Spiels, als er DSC Arminia Bielefeld mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (89.) doch noch in Front brachte. Schließlich sprang für den Gast gegen Unterhaching ein Dreier heraus.