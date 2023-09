3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Sandhausen, 1:2 (0:1)

David Otto brachte Sandhausen in der 18. Minute in Front. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Zum Seitenwechsel ersetzte Christoph Ehlich vom SV Sandhausen seinen Teamkameraden Jonas Weik. Rouwen Hennings, der von der Bank für Tim Maciejewski kam, sollte für neue Impulse bei den Sandhäuser sorgen (62.). Wenig später kamen Bekir El-Zein und Richard Meier per Doppelwechsel für Sebastian Stolze und Franck Evina auf Seiten von Sandhausen ins Match (79.). Hennings stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:0 für den SV Sandhausen her (89.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Christian Viet der Anschlusstreffer für Regensburg. Schließlich strichen die Sandhäuser die Optimalausbeute gegen das Heimteam ein.