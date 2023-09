3. Liga: SSV Ulm 1846 – Rot-Weiss Essen, 2:1 (1:0)

Das Heimteam ging per Freistoß von Dennis Chessa in Führung (19.). Mit einem Tor Vorsprung für SSV Ulm 1846 ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Essen stellte in der 68. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Felix Bastians, Ron Berlinski und Leonardo Vonić für Lucas Brumme, Moussa Doumbouya und Andreas Wiegel auf den Platz. Wenig später kamen Nicolas Jann und Philipp Maier per Doppelwechsel für Lucas Röser und Lukas Ahrend auf Seiten von SSV Ulm ins Match (71.). Das 2:0 von SSV Ulm 1846 stellte Chessa per Linksschuss sicher. In der 81. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Vinko Šapina stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 1:2 für Rot-Weiss Essen her (86.). Mit dem Ende der Spielzeit strich SSV Ulm gegen den Gast die volle Ausbeute ein.