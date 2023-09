3. Liga: TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue, 1:2 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Joël Zwarts brachte Aue in der 53. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Gelesen war die Messe für die Gäste noch nicht, als Steffen Meuer und Joshua Schwirten bei einem Doppelwechsel für Borys Tashchy und Mirnes Pepić auf das Feld kamen (75.). Beim FC Erzgebirge Aue kam Maxi Thiel für Sean Seitz ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). In der 85. Minute erzielte Marcel Bär das 1:1 für Aue. Ein später Treffer von Thiel, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die Führung für den FC Erzgebirge Aue. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach gewann Aue gegen 1860.