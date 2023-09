3. Liga: TSV 1860 München – SC Verl, 1:0 (1:0)

Pechvogel des Tages war definitiv Torge Paetow, dessen Eigentor Verl ins Hintertreffen brachte (40.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der TSV 1860 München, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 59. Minute stellte der SC Verl personell um: Per Doppelwechsel kamen Tom Baack und Daniel Mikic auf den Platz und ersetzten Nico Ochojski und Barne Pernot. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.