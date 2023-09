3. Liga: VfB Lübeck – Hallescher FC, 2:2 (2:0)

Mirko Boland traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Lübeck (20.). In der 30. Minute erhöhte Pascal Breier auf 2:0 für die Heimmannschaft. Mit der Führung für VfB Lübeck ging es in die Halbzeitpause. Zum Seitenwechsel ersetzte Andor Bolyki von Halle seinen Teamkameraden Meris Skenderović. Lübeck konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei VfB Lübeck. Marius Hauptmann ersetzte Jan-Marc Schneider, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Durch einen Rechtsschuss von Tunay Deniz kam Hallescher FC noch einmal ran (82.). Dominic Baumann, der in der 90. Minute erfolgreich war, sorgte mit seinem Treffer kurz vor dem Spielende für den Ausgleich. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Lübeck und Halle spielten unentschieden.