3. Liga: VfB Lübeck – Hallescher FC (Samstag, 16:30 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Lübeck gegen Halle dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Gegen SC Preußen Münster war für VfB Lübeck im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Am letzten Spieltag kassierte Hallescher FC die dritte Saisonniederlage gegen den TSV 1860 München.

Lübeck liegt Hallescher FC dicht auf den Fersen und könnte Halle bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Am liebsten teilt VfB Lübeck die Punkte. Da man aber auch schon zweimal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone. Hallescher FC wie auch Lübeck haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.