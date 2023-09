3. Liga: VfB Lübeck – SG Dynamo Dresden, 0:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Durch einen Rechtsschuss von Jakob Lemmer gelang Dresden das Führungstor. Wenig später kamen Pascal Breier und Tommy Grupe per Doppelwechsel für Mats Facklam und Ulrich Taffertshofer auf Seiten von Lübeck ins Match (68.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SG Dynamo Dresden und VfB Lübeck aus.

Zu Hause gewann Lübeck in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Durch diese Niederlage fällt die Heimmannschaft in der Tabelle auf Platz 15 zurück. Insbesondere an vorderster Front kommt Lübeck nicht zur Entfaltung, sodass nur fünf erzielte Treffer auf das Konto von VfB Lübeck gehen. Ein Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von VfB Lübeck bei. Die Situation bei Lübeck bleibt angespannt. Gegen Dynamo Dresden kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.