3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Saarbrücken bekommt es am Sonntag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Jüngst brachte Rot-Weiss Essen dem 1. FC Saarbrücken die dritte Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Dynamo Dresden hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man SC Preußen Münster mit 1:0.

Saarbrücken steht aktuell auf Position 15 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer die Heimmannschaft als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 27 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. In den letzten fünf Spielen schaffte der 1. FC Saarbrücken lediglich einen Sieg.