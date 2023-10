3. Liga: Borussia Dortmund II – Rot-Weiss Essen, 1:2 (0:1)

Justin Butler musste nach nur 20 Minuten vom Platz, für ihn spielte Franz Roggow weiter. 17.093 Zuschauer wurden in der 30. Minute Zeuge eines unglücklichen Eigentors von Marcel Lotka zum 1:0 für Essen. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Falko Michel sicherte dem BVB II nach 57 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Torben Müsel stellte die Weichen für Rot-Weiss Essen auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 65. Minute stellte Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Bamba und Moses Otuali auf den Platz und ersetzten Guille Bueno und Ayman Azhil. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von Essen.