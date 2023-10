3. Liga: Borussia Dortmund II – SpVgg Unterhaching, 2:2 (2:1)

Julian Hettwer traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für den BVB II (5.). Paul-Philipp Besong beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des Gastgebers über die Linie (33.). In der 36. Minute brachte Mathias Fetsch den Ball im Netz von Dortmund II unter. Ein Tor auf Seiten von Borussia Dortmund II machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 65. Minute stellte der BVB II personell um: Per Doppelwechsel kamen Samuel Bamba und Falko Michel auf den Platz und ersetzten Hettwer und Ole Pohlmann. Patrick Hobsch sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 87. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen Dortmund II und Unterhaching mit einer Punkteteilung auseinander.