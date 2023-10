3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund II, 2:2 (1:1)

Beim Gast kam Rodney Elongo-Yombo für Paul-Philipp Besong ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (23.). Marius Wörl traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für die Arminia (26.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Elongo-Yombo zum Ausgleich für Borussia Dortmund II. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Elongo-Yombo traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für den BVB II (55.). In der 66. Minute stellte Dortmund II personell um: Per Doppelwechsel kamen Ted Tattermusch und Franz Pfanne auf den Platz und ersetzten Ayman Azhil und Patrick Göbel. In der 69. Minute brachte Fabian Klos den Ball im Netz von Borussia Dortmund II unter. Nach einer deutlichen Führung wähnte der BVB II die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Bielefeld stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.