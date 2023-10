3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg, 0:1 (0:0)

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen dem SSV und dem FC Erzgebirge Aue an diesem achten Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Aue stellte in der 67. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Steffen Meuer, Linus Rosenlöcher und Omar Sijarić für Maxi Thiel, Borys Tashchy und Sean Seitz auf den Platz. 74 Minuten dauerte es, bis die 10.533 Zuschauer in einem bis dahin torlosen Spiel doch noch einen Treffer zu sehen bekamen: Robin Ziegele markierte das 1:0 für Regensburg. Wenig später kamen Bryan Hein und Eric Hottmann per Doppelwechsel für Noah Ganaus und Agyemang Diawusie auf Seiten des Gasts ins Match (82.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des SSV Jahn Regensburg.