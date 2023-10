3. Liga: FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846, 1:2 (1:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Aue bereits in Front. Marcel Bär markierte in der ersten Minute die Führung. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Für das erste Tor von SSV Ulm war Léo Scienza verantwortlich, der in der 48. Minute das 1:1 besorgte. Philipp Maier brachte dem Gast nach 64 Minuten die 2:1-Führung. In der 77. Minute stellte der FC Erzgebirge Aue personell um: Per Doppelwechsel kamen Joshua Schwirten und Omar Sijarić auf den Platz und ersetzten Bär und Borys Tashchy. In den 90 Minuten war SSV Ulm 1846 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Aue und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.