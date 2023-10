3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue, 2:2 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Luca Marseiler brachte den FC Erzgebirge Aue in der 46. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der Pause stellte der FC Viktoria Köln personell um: Per Doppelwechsel kamen Simon Handle und Valdrin Mustafa auf den Platz und ersetzten Patrick Koronkiewicz und Seok-ju Hong. Marvin Stefaniak beförderte das Leder zum 1:1 von Aue in die Maschen (70.). Tim Danhof traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für die Gäste (75.). André Becker, der von der Bank für Donny Bogićević kam, sollte für neue Impulse bei Viktoria sorgen (79.). Für die Heimmannschaft avancierte Becker zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (93.) doch noch den Ausgleich erzielte. Am Ende stand es zwischen Vikt. Köln und dem FC Erzgebirge Aue pari.