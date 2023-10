3. Liga: FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft Viktoria auf den FC Erzgebirge Aue. Das letzte Ligaspiel endete für Vikt. Köln mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den SV Waldhof Mannheim. Aue siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:0 und liegt mit 17 Punkten weit oben in der Tabelle.