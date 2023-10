3. Liga: FC Viktoria Köln – TSV 1860 München, 2:1 (1:1)

Luca Marseiler schoss in der 41. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für das Heimteam. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Morris Schröter bereits wenig später besorgte (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In der 60. Minute stellte 1860 personell um: Per Doppelwechsel kamen Marlon Frey und Niklas Lang auf den Platz und ersetzten Manfred Starke und Kaan Kurt. Leroy Kwadwo erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 80. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Schröter vom TSV 1860 München sah in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Michael Schultz ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Nach der Beendigung des Spiels durch Schiedsrichter Timon Schulz feierte Vikt. Köln einen dreifachen Punktgewinn gegen 1860.