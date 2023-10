3. Liga: Hallescher FC – SC Preußen Münster, 1:4 (0:3)

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Malik Batmaz war gleich zweimal zur Stelle (6./19.). Bevor es in die Pause ging, hatte ter Horst mit dem rechten Fuß das 3:0 für Münster parat (43.). Der dominante Vortrag von SC Preußen Münster im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. In der Halbzeit nahm Halle gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Erich Berko und Nico Hug für Dominic Baumann und Julian Eitschberger auf dem Platz. Aljaž Casar schoss die Kugel zum 1:3 für die Heimmannschaft über die Linie (53.). In der 62. Minute stellte Hallescher FC personell um: Per Doppelwechsel kamen Patrick Hasenhüttl und Marco Wolf auf den Platz und ersetzten Tom Baumgart und Andor Bolyki. Mit dem linken Fuß baute Grodowski den Vorsprung von Münster in der 89. Minute aus. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Marc Philip Eckermann gewann SC Preußen Münster gegen Halle.