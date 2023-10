3. Liga: Horrorwoche für Dortmunds U23

Vielmehr geht es um den BVB II, der am Freitag eine 1:2-Niederlage im West-Schlager gegen Rot-Weiss Essen kassierte, was noch nicht einmal die schlechteste Nachricht war.

Paul Besong hatte es schon in der Vorwoche beim 2:2 in Bielefeld am Knie erwischt, bei ihm wird von einer langen Ausfallzeit ausgegangen. Gegen Essen verletze sich zudem Linksaußen Justin Butler bereits in der 15. Minute und verließ das Stadion mit Krücken.