3. Liga: MSV Duisburg – DSC Arminia Bielefeld, 0:1 (0:1)

Fabian Klos brachte die Zebras in der 38. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bielefeld führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Wenig später kamen Chinedu Ekene und Jonas Michelbrink per Doppelwechsel für Phillip König und Kolja Pusch auf Seiten von Duisburg ins Match (60.). Schlussendlich pfiff Referee Patrick Alt das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. DSC Arminia Bielefeld brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.