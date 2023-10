3. Liga: MSV Duisburg – Rot-Weiss Essen (Samstag, 14:00 Uhr)

Essen will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei den Zebras punkten. Am vergangenen Spieltag verlor Duisburg gegen DSC Arminia Bielefeld und steckte damit die sechste Niederlage in dieser Saison ein. Letzte Woche siegte Essen gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:1. Damit liegt Rot-Weiss Essen mit 18 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.