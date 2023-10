3. Liga: MSV Duisburg – SpVgg Unterhaching, 1:0 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Caspar Jander brachte Haching in der 69. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 78. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Maurice Krattenmacher und Timon Obermeier auf den Platz und ersetzten Josef Welzmüller und Simon Skarlatidis. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Duisburg und SpVgg Unterhaching aus.