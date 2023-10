3. Liga: Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken, 2:1 (2:1)

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Isaiah Young verantwortlich (7.). In der 18. Minute legte Leonardo Vonić mit dem linken Fuß zum 2:0 zugunsten von Essen nach. Nach nur 27 Minuten verließ Lucas Brumme von Rot-Weiss Essen das Feld, Sascha Voelcke kam in die Partie. Mit einem Rechtsschuss von Amine Naifi kam der 1. FC Saarbrücken noch einmal ran (40.). Essen führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Anstelle von Bjarne Thoelke war nach Wiederbeginn Julian Günther-Schmidt für Saarbrücken im Spiel. In der 76. Minute stellte Rot-Weiss Essen personell um: Per Doppelwechsel kamen Mustafa Kourouma und Andreas Wiegel auf den Platz und ersetzten Cedric Harenbrock und Eric Voufack. Letztendlich gelang es dem 1. FC Saarbrücken im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Essen die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.