3. Liga: Rot-Weiss Essen – SC Verl, 0:5 (0:1)

Lars Lokotsch traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Verl (39.). Die Pausenführung der Gäste fiel knapp aus. Der SC Verl kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Michel Stöcker, Patrick Kammerbauer und Lokotsch standen jetzt Marcel Mehlem, Yari Otto und Maximilian Wolfram auf dem Platz. Mit einem Wechsel – Aaron Manu kam für Felix Bastians – startete Rot-Weiss Essen in Durchgang zwei. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Oliver Batista-Meier mit den Treffern (60./62./74.) zum 4:0 für Verl. Gleich drei Wechsel nahm Essen in der 65. Minute vor. Moussa Doumbouya, Torben Müsel und Isaiah Young verließen das Feld für Ron Berlinski, Nils Kaiser und Leonardo Vonić. Nico Ochojski beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 5:0 zugunsten des SC Verl über die Linie (82.). Die Schlussphase bestritt Rot-Weiss Essen nur noch zu zehnt, nachdem Björn Rother mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (85.). Verl überrannte Essen förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.