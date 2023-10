3. Liga: SC Preußen Münster – TSV 1860 München, 1:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SC Preußen Münster und den TSV 1860 München ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Marlon Frey anstelle von Niklas Tarnat für 1860 auf. Joël Zwarts traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für die Gäste (54.). Münster drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Yassine Bouchama und Marc Lorenz sorgen, die per Doppelwechsel für Benjamin Böckle und Jano ter Horst auf das Spielfeld kamen (63.). Kurz vor Ende der Partie war es Simon Scherder, der den Gastgeber rettete und den Ausgleich markierte (87.). Letztlich gingen SC Preußen Münster und der TSV 1860 München mit jeweils einem Punkt auseinander.