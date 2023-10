3. Liga: SC Verl – DSC Arminia Bielefeld, 3:1 (2:0)

Oliver Batista-Meier brachte DSC Arminia Bielefeld in der sechsten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Bevor es in die Pause ging, hatte Nico Ochojski mit dem rechten Fuß das 2:0 für Verl parat (42.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. In der Halbzeit nahm die Arminia gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Marius Wörl und Aygün Yildirim für Kaito Mizuta und Noah Sarenren Bazee auf dem Platz. Durch einen Rechtsschuss von Fabian Klos kam der Gast noch einmal ran (62.). Mit dem linken Fuß besorgte Yari Otto in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SC Verl (80.). Schlussendlich verbuchte Verl gegen Bielefeld einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg.