3. Liga: SC Verl – FC Ingolstadt 04, 2:2 (2:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Verl bereits in Front. Lars Lokotsch markierte in der zweiten Minute die Führung. Pascal Testroet musste nach nur 18 Minuten vom Platz, für ihn spielte Julian Kügel weiter. Michel Stöcker versenkte die Kugel mit dem linken Fuß zum 2:0 für den SC Verl (20.). Mit einem Rechtsschuss von Benjamin Kanurić kam der FCI noch einmal ran (23.). Die Gäste glichen bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Nico Fuchs beide Teams mit der knappen Führung für Verl in die Kabinen. Für das zweite Tor von Ingolstadt war Jannik Mause verantwortlich, der in der 75. Minute das 2:2 besorgte. In der 78. Minute stellte der FC Ingolstadt 04 personell um: Per Doppelwechsel kamen Daouda Beleme und Leon Guwara auf den Platz und ersetzten Felix Keidel und Moritz Seiffert. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SC Verl und der FCI spielten unentschieden.