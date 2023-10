3. Liga: SC Verl – VfB Lübeck, 4:0 (1:0)

Wenig später verwandelte Nicolás Sessa einen Freistoß zum 1:0 zugunsten von Verl (27.). Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für VfB Lübeck, als Morten Rüdiger den zweiten gelben Karton sah (40.). Zur Pause war der SC Verl im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Bei Lübeck kam zu Beginn der zweiten Hälfte Jannik Löhden für Mattis Daube in die Partie. In der 84. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Jan-Marc Schneider und Ulrich Taffertshofer auf den Platz und ersetzten Tarik Gözüsirin und Florian Egerer. Maël Corboz stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 2:0 für Verl her (86.). Mit dem rechten Fuß baute Maximilian Wolfram den Vorsprung der Heimmannschaft in der 89. Minute aus. Der SC Verl stellte in der 89. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Fabio Gruber, Patrick Kammerbauer und Yari Otto für Michel Stöcker, Lars Lokotsch und Oliver Batista-Meier auf den Platz. Marcel Benger versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 4:0 für Verl (90.). Am Ende kam der SC Verl gegen Lübeck zu einem verdienten Sieg.