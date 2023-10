3. Liga: SC Verl – VfB Lübeck (Sonntag, 16:30 Uhr)

Lübeck trifft am Sonntag (16:30 Uhr) auf den SC Verl. Das letzte Ligaspiel endete für Verl mit einem Teilerfolg. 2:2 hieß es am Ende gegen den SV Sandhausen. Letzte Woche siegte Lübeck gegen den FC Viktoria Köln mit 3:2. Somit nimmt VfB Lübeck mit zwölf Punkten den 16. Tabellenplatz ein.

Auf fremden Plätzen läuft es für VfB Lübeck bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere sechs Zähler. Der Angriff ist bei den Gästen die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielte Lübeck bislang. Der aktuelle Ertrag von VfB Lübeck zusammengefasst: zweimal die Maximalausbeute, sechs Unentschieden und vier Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Lübeck in den vergangenen fünf Spielen.

Vor allem die Offensivabteilung des SC Verl muss VfB Lübeck in den Griff kriegen. Im Schnitt trifft der Gegner mehr als zweimal pro Spiel. Beide Mannschaften bewegen sich derzeit in der unteren Hälfte der Tabelle. Verl belegt mit 15 Punkten den zwölften Rang, während Lübeck mit drei Zählern weniger auf Platz 16 rangiert. VfB Lübeck scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 30, eine und eine Rote Karte aufweist.