3. Liga: SG Dynamo Dresden – Hallescher FC, 2:1 (1:1)

Dominic Baumann brachte den Gastgeber in der siebten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Dennis Borkowski sicherte dem Ligaprimus den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. In der Nachspielzeit stellte Borkowski das 1:1 her (46.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Tom Zimmerschied stellte die Weichen für Dresden auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. Wenig später kamen Tom Baumgart und Nico Hug per Doppelwechsel für Erich Berko und Lucas Halangk auf Seiten von Halle ins Match (55.). Als Schiedsrichter Patrick Kessel die Partie abpfiff, reklamierte SG Dynamo Dresden schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.