3. Liga: SG Dynamo Dresden – SC Preußen Münster, 1:0 (1:0)

Manuel Schäffler brachte Münster in der elften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Dresden, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Bei SC Preußen Münster kam zu Beginn der zweiten Hälfte Rico Preißinger für Luca Bazzoli in die Partie. In der 59. Minute stellte SG Dynamo Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Jakob Lemmer und Jonathan Meier auf den Platz und ersetzten Dennis Borkowski und Kyu-hyun Park. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.