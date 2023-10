3. Liga: SpVgg Unterhaching – Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Nach vier sieglosen Ligaspielen in Serie will Unterhaching gegen Essen dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Gegen Borussia Dortmund II kam Haching im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (2:2). Letzte Woche siegte Essen gegen SG Dynamo Dresden mit 3:1. Somit belegt Rot-Weiss Essen mit neun Punkten den zwölften Tabellenplatz.

Wer Rot-Weiss Essen besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierten die Gäste.

Mit Essen hat SpVgg Unterhaching einen auswärtsstarken Gegner (1-1-2) zu Gast. Rot-Weiss Essen liegt Unterhaching dicht auf den Fersen und könnte die Heimmannschaft bei einem Sieg in der Tabelle überholen. Die Körpersprache stimmte in der Regel bei Haching, sodass die Mannschaft im bisherigen Saisonverlauf schon 26 Gelbe Karten sammelte. Ist Essen darauf vorbereitet? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein. Siegreich konnten beide Mannschaften ihre bisherigen Spiele selten gestalten. Stattdessen spielte man Remis. Während Rot-Weiss Essen auf drei Unentschieden kommt, blickt SpVgg Unterhaching auf insgesamt drei Remis.