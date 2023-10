3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SC Preußen Münster, 2:1 (0:0)

Für Sebastian Mrowca war der Einsatz nach elf Minuten vorbei. Für ihn wurde Yassine Bouchama eingewechselt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Dominik Kother glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SSV Jahn Regensburg (58./92.). Die Gastgeber stellten in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickten Agyemang Diawusie, Tobias Eisenhuth und Elias Huth für Bryan Hein, Andreas Geipl und Noah Ganaus auf den Platz. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Thomas Kok von SC Preußen Münster mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (71.). In der 96. Minute kam der Gast zum Anschlusstreffer, als Simon Scherder vor 8.129 Zuschauern zur Stelle war. Am Ende verbuchte der SSV gegen Münster einen Sieg.