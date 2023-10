3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Waldhof Mannheim, 2:0 (1:0)

Konrad Faber brachte Mannheim in der 41. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Regensburg, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Pause stellte der SV Waldhof Mannheim personell um: Per Doppelwechsel kamen Kennedy Okpala und Okpala auf den Platz und ersetzten Samuel Abifade und Bentley Bahn. Das 2:0 des SSV Jahn Regensburg stellte Faber per Rechtsschuss sicher. In der 83. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. In den 90 Minuten war die Heimmannschaft im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Waldhof und fuhr somit einen 2:0-Sieg ein.