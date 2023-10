3. Liga: SSV Jahn Regensburg – SV Waldhof Mannheim (Mittwoch, 19:00 Uhr)

Der SV Waldhof Mannheim trifft am Mittwoch (19:00 Uhr) auf den SSV Jahn Regensburg. Letzte Woche gewann Regensburg gegen den FC Erzgebirge Aue mit 1:0. Somit belegt der SSV mit zehn Punkten den neunten Tabellenplatz. Waldhof schlug den Sport-Club Freiburg II am Samstag mit 3:1 und hat somit Rückenwind.

Die Mannschaften liegen auf Schlagdistanz zueinander. Nur zwei Punkte beträgt der Abstand in der Tabelle. Der SV Waldhof Mannheim scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 19, eine und eine Rote Karte aufweist. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.