3. Liga: SSV Ulm 1846 – Hallescher FC, 2:3 (1:1)

Das erste Tor des Spiels ging an SSV Ulm 1846. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Hallescher FC, denn Unglücksrabe Jannes Vollert beförderte den Ball ins eigene Netz (8.). Dominic Baumann sicherte Halle nach 25 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Hallescher FC nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Baumann in diesem Spiel (55.). Enrique Lofolomo brachte den Ball zum 3:1 zugunsten der Gäste über die Linie (58.). SSV Ulm stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Nicolas Jann, Sascha Risch und Lucas Röser für Dennis Chessa, Lamar Yarbrough und Felix Higl auf den Platz. Mit einem Linksschuss von Philipp Maier kam der Gastgeber noch einmal ran (66.). Gleich drei Wechsel nahm Halle in der 79. Minute vor. Baumann, Julian Eitschberger und Timur Gayret verließen das Feld für Tom Baumgart, Lucas Halangk und Patrick Hasenhüttl. Am Ende punktete Hallescher FC dreifach bei SSV Ulm 1846.