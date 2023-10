3. Liga: SSV Ulm 1846 – SG Dynamo Dresden, 2:3 (2:2)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lamar Yarbrough sein Team in der 28. Minute. Aus der Ruhe ließ sich Dynamo Dresden nicht bringen. Stefan Kutschke erzielte wenig später den Ausgleich (33.). Claudio Kammerknecht traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für den Gast (36.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Lucas Röser zum Ausgleich für SSV Ulm. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Kammerknecht traf per Linksschuss zur 3:2-Führung für Dresden (57.). SSV Ulm 1846 stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Lukas Ahrend, Nicolas Jann und Tobias Rühle für Max Brandt, Philipp Maier und Röser auf den Platz. In der 75. Minute stellte SG Dynamo Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Kevin Ehlers und Jakob Lemmer auf den Platz und ersetzten Jakob Lewald und Dennis Borkowski. Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab SSV Ulm die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.