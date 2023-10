3. Liga: SV Sandhausen – SC Verl, 2:2 (1:1)

Marcel Benger brachte die Sandhäuser in der zwölften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Max Geschwill mit dem 1:1 für die Heimmannschaft zur Stelle (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der Pause stellte Verl personell um: Per Doppelwechsel kamen Marcel Mehlem und Yari Otto auf den Platz und ersetzten Nico Ochojski und Lars Lokotsch. Rouwen Hennings traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Sandhausen (59.). Nicolás Sessa, der von der Bank für Benger kam, sollte für neue Impulse beim SC Verl sorgen (69.). Für das zweite Tor des Gasts war Sessa verantwortlich, der in der 71. Minute das 2:2 besorgte. Verl wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SV Sandhausen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.