3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Der FC Viktoria Köln trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf den SV Waldhof Mannheim. Beim SSV Jahn Regensburg gab es für Waldhof am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Viktoria siegte im letzten Spiel gegen den FC Ingolstadt 04 mit 1:0 und besetzt mit zwölf Punkten den siebten Tabellenplatz.