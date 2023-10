3. Liga: TSV 1860 München – SG Dynamo Dresden (Samstag, 14:00 Uhr)

Der TSV 1860 München hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als Dynamo Dresden zum Gegner. Bei SSV Ulm 1846 gab es für 1860 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:1-Niederlage. Dresden gewann das letzte Spiel und hat nun 18 Punkte auf dem Konto.