3. Liga: TSV 1860 München – Sport-Club Freiburg II, 2:0 (1:0)

In der 16. Minute lenkte Ryan Johansson den Ball zugunsten der Heimmannschaft ins eigene Netz. Der Sport-Club brauchte den Ausgleich, aber die Führung des TSV 1860 München hatte bis zur Pause Bestand. Eroll Zejnullahu versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für 1860 (48.). In der 59. Minute stellte Freiburg II personell um: Per Doppelwechsel kamen Hamadi Al Ghaddioui und Lukáš Ambros auf den Platz und ersetzten Felix Allgaier und Mika Baur. Gleich drei Wechsel nahm der TSV 1860 München in der 86. Minute vor. Kaan Kurt, Manfred Starke und Zejnullahu verließen das Feld für Niklas Lang, Valmir Sulejmani und Marlon Frey. Mit dem Ende der Spielzeit strich 1860 gegen den Sport-Club Freiburg II die volle Ausbeute ein.