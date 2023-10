3. Liga: VfB Lübeck – FC Viktoria Köln, 3:2 (2:0)

Robin Velasco brachte den FC Viktoria Köln in der 21. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Tarik Gözüsirin verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von VfB Lübeck auf 2:0 aus. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. In der Pause stellte Viktoria personell um: Per Doppelwechsel kamen Simon Handle und André Becker auf den Platz und ersetzten Bryan Henning und Patrick Koronkiewicz. Mit einem Rechtsschuss von Stefano Russo kamen die Gäste noch einmal ran (50.). Die komfortable Halbzeitführung von Lübeck hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Becker schoss den Ausgleich in der 55. Spielminute. VfB Lübeck stellte in der 66. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Ulrich Taffertshofer, Jan-Marc Schneider und Janek Sternberg für Mirko Boland, Velasco und Mattis Daube auf den Platz. Schneider traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Lübeck (84.). Als Referee Felix Prigan die Partie abpfiff, reklamierte VfB Lübeck schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.